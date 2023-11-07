Дорогие чистящие средства для ванной больше не покупаю, готовлю сама за копейки

Желтая ванная с налетом способна испортить внешний вид всей комнаты. И если раньше приходилось тратить минимум полчаса и использовать агрессивные и дорогие чистящие средства, чтобы привести ванну в порядок, то с этим советом решить проблему можно будет буквально за 5-10 минут.