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Газета.ру

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Кузнецов: аферисты обманывают молодежь через сервисы для знакомств

Кузнецов: аферисты обманывают молодежь через сервисы для знакомств

Мошенники обманывают молодых людей с помощью сервисов для знакомств. Для этого они применяют специальные боты, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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