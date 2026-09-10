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Несекретные материалы

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«Его передадут РФ»: Писториус хочет спрятать секретный план обороны ФРГ от АдГ

«Его передадут РФ»: Писториус хочет спрятать секретный план обороны ФРГ от АдГ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассматривает возможность изъятия сверхсекретного плана обороны Германии OPLAN из государственной канцелярии Саксонии-Анхальт, чтобы он не попал в руки представителей партии «Альтернатива для Германии».

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