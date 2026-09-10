Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассматривает возможность изъятия сверхсекретного плана обороны Германии OPLAN из государственной канцелярии Саксонии-Анхальт, чтобы он не попал в руки представителей партии «Альтернатива для Германии».
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Удивляет наивность Писториуса. Да этот план уже давно на столе и у Путина, и у дядюшки Си. Весь список оглашать - суток не хватит.