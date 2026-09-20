США стремятся увековечить грабёж Казахстана

Айнур Курманов. Американские нефтедобывающие компании в Казахстане стремятся сохранить схему хищнической эксплуатации и готовы окончательно уничтожить Каспий.
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Иных уж нет, а те далече. С кого спросить за то, что было 30 лет назад?