Минниханов открыл в Казани центр «Ярдэм» для маломобильных и незрячих людей

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» ​ Единственный в стране инклюзивный центр «Ярдэм» для незрячих и людей с ограниченными возможностями здоровья открыл сегодня в Казани Раис Татарстана Рустам Минниханов.