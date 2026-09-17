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Татар-информ

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Минниханов открыл в Казани центр «Ярдэм» для маломобильных и незрячих людей

Минниханов открыл в Казани центр «Ярдэм» для маломобильных и незрячих людей

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» ​ Единственный в стране инклюзивный центр «Ярдэм» для незрячих и людей с ограниченными возможностями здоровья открыл сегодня в Казани Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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