Неизвестные дроны почти ежедневно появляются над военными объектами Британии — The Independent

С начала года по август зафиксировано уже 340 инцидентов против 250 за весь 2025-й и 126 в 2024-м. Минобороны Британии не называет предполагаемых операторов конкретных БПЛА, а рост числа обнаружений частично связывает с улучшением средств наблюдения.
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