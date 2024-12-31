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В МТС назвали Xiaomi лидером российского рынка смартфонов по итогу 2024 года

В МТС назвали Xiaomi лидером российского рынка смартфонов по итогу 2024 года

Аналитики МТС подвели итоги продаж смартфонов в России за период с января по октябрь 2024 года. По данным оператора, лидером рынка по количеству проданных устройств стала компания Xiaomi, завоевавшая 21% рынка.

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