🏗 Строительство 14-этажного полиэтнического центра в Крыму завершили на 73% Цель проекта — создать образовательную площадку для студентов и ведущих преподавателей региона.
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🏗 Строительство 14-этажного полиэтнического центра в Крыму завершили на 73% Цель проекта — создать образовательную площадку для студентов и ведущих преподавателей региона.