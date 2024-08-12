Apple может сделать свои ИИ-функции платными. Пока это только слух

Apple рассматривает возможность введения платной подписки на ИИ-функцииВ мире технологий появились слухи о том, что Apple может ввести платную подписку на новые ИИ-функции в своей операционной системе iOS 18.
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