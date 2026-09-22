Литва начала процедуру снятия запрета на размещение ЯО

Сейм (парламент) Литвы одобрил отказ от запрета на размещение на территории страны ядерного оружия. Источник фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Комитет Сейма одобрил поправку, свидетельствующую о готовности Литвы к активному ядерному сдерживанию в связи с укреплением восточного фланга НАТО.