На фоне сильного недовольства коллективного Запада тем, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров убедительно просит не вмешиваться во внутренние дела страны, подкрепляя свои требования реальными практическими действиями в ходе председательства Бишкека в ОДКБ в этом году и анонсированием визита в Москву на 80-летнюю годовщину Великой Победы 9 мая, оппозиционная пресса просто уже не знает, как опорочить его и ближайших соратников в целях организации очередной цветной революции.