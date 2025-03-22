Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Англосаксы стремятся наложить лапу на природные богатства Кыргызстана

На фоне сильного недовольства коллективного Запада тем, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров убедительно просит не вмешиваться во внутренние дела страны, подкрепляя свои требования реальными практическими действиями в ходе председательства Бишкека в ОДКБ в этом году и анонсированием визита в Москву на 80-летнюю годовщину Великой Победы 9 мая, оппозиционная пресса просто уже не знает, как опорочить его и ближайших соратников в целях организации очередной цветной революции.

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