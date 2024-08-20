Новгородский бизнес-омбудсмен оказал содействие в отмене штрафа за превышение допустимой нагрузки на ось грузового автомобиля

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрию Михайлову поступило обращение от предпринимателя, получившего штраф в размере 350 тысяч рублей за превышение допустимой нагрузки на ось грузового автомобиля в период действия введенных весенних ограничений.
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