Новгородский бизнес-омбудсмен оказал содействие в отмене штрафа за превышение допустимой нагрузки на ось грузового автомобиля

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрию Михайлову поступило обращение от предпринимателя, получившего штраф в размере 350 тысяч рублей за превышение допустимой нагрузки на ось грузового автомобиля в период действия введенных весенних ограничений.