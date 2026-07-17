Товери: ускоренное вступление Украины в ЕС не стоит на повестке

Тема ускоренного вступления Украины в Европейский союз в данный момент не поднимается. Об этом заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте Пекка Товери в беседе с газетой "Известия".
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