В субботу в Петербурге облачно, местами пройдёт небольшой снег

Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст. В первый выходной день синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона.
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