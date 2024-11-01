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Царьград

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Появилось фото воронки недалеко от аэропорта под Киевом

Появилось фото воронки недалеко от аэропорта под Киевом

Военкоры показали кадры в 50 метрах от ЗРК PatriotВ телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" были опубликованы снимки, сделанные ещё в сентябре прошлого года в киевском аэропорту Жуляны.

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