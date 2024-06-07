Командир разведгруппы Добряк прикинулся бойцом ВСУ и уничтожил трех наемников

Грузинские наемники попали в ловушку разведчиков русской армии.Доброволец и командир разведывательно-диверсионной группы спецназа «Ахмат» с позывным Добряк рассказал об уловке его группы на позициях противника, которая позволила ликвидировать иностранных наемников.
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