В Ростове с памятника архитектуры на Семашко начали падать обломки

С фасада дома № 44 на улице Семашко в Ростове, который занимает технический отдел Управления капитального строительства, осыпаются фрагменты балконов, повреждённых влагой, и падают на тротуарную плитку.
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