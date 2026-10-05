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Царьград

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В Ростове с памятника архитектуры на Семашко начали падать обломки

В Ростове с памятника архитектуры на Семашко начали падать обломки

С фасада дома № 44 на улице Семашко в Ростове, который занимает технический отдел Управления капитального строительства, осыпаются фрагменты балконов, повреждённых влагой, и падают на тротуарную плитку.

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