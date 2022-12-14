Овечкин в 136-й раз открыл счет в матче и установил новый рекорд НХЛ, опередив Ягра

Александр Овечкин в 136-й раз в карьере в НХЛ открыл счет в матче и побил рекорд Ягра. Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:2, третий период), в том числе забросив первую шайбу в игре.