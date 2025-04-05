Бойцам группировки "Север" вручили награды за защиту Курской области

Минобороны РФ Бойцам 18-й гвардейской Инстербургской ордена Суворова II степени Краснознаменной мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки "Север" вручили государственные награды за защиту Курской области.
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