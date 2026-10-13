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Царьград

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Архангельские депутаты соберутся на сессию 28 октября

Архангельские депутаты соберутся на сессию 28 октября

Двадцать девятая сессия Архангельской городской Думы 28-го созыва пройдёт 28–29 октября в зале заседаний на проспекте Троицкий, 60, начало — в 10:00.

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