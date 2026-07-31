Александр Логинов подвергался насилию из-за славы отца: подробности

7 августа на канале «Пятница!» стартует новый сезон шоу «Выживалити. Наследники», в котором примет участие 19-летний Александр Логинов, сын Виктора Логинова, сыгравшего легендарного Гену Букина в сериале «Счастливы вместе».
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