Вадим Ковалев: Атаки на московскую систему электронного голосования успешно отражены

Зафиксировано 150 атак на систему электронного голосования Московская система электронного голосования успешно отражает хакерские атаки, зафиксированные во время выборов депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
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