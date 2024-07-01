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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Документ, разваливавший СССР: как Беловежские соглашения оказались в мусорном ведре?

Документ, разваливавший СССР: как Беловежские соглашения оказались в мусорном ведре?

Многие советские политики считали, что Беловежские соглашения были написаны в обстановке полного равнодушия и цинизма.

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Комментарии
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Друг Драгунский
Отсюда начались разногласия, развал Союза, это главная причина.
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16 час.
Владимир Карпов
Какая мерзость ...!!! За что боролись и за что погибли миллионы наших граждан ??? За этот вселенский позор !!! Нет им никакого оправдания !!! А Ельцин-центры убрать к чёртовой матери или на их базе создать исторические центры о развале великой страны и о предателях, виновных в этом развале (в назидание потомкам) !!! Моя бы воля - я бы признал эти позорные минские соглашения недействительными и привлёк бы их авторов к ответственности за предательство с отягчающими последствиями ...!!!
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16 час.
А
Александр
На троих, как всегда у нас принято. И нету Кука. Остальные допили остатки из рюмок и закусили огрызками. Вернулись делать евроремонт, а получились ночлежки. И все, как у Горького в известной пьесе: пыжащиеся бывшие и мечтающие о далекой счастливой стране, ставшие бомжами без рода и племени..
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16 час.

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