Документ, разваливавший СССР: как Беловежские соглашения оказались в мусорном ведре?

Владимир Карпов

Какая мерзость ...!!! За что боролись и за что погибли миллионы наших граждан ??? За этот вселенский позор !!! Нет им никакого оправдания !!! А Ельцин-центры убрать к чёртовой матери или на их базе создать исторические центры о развале великой страны и о предателях, виновных в этом развале (в назидание потомкам) !!! Моя бы воля - я бы признал эти позорные минские соглашения недействительными и привлёк бы их авторов к ответственности за предательство с отягчающими последствиями ...!!!