Лавров: Запад пытается организовать цветную революцию в Грузии

В настоящее время страны коллективного Запада пытаются развязать цветную революцию в Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ, передает ТАСС.