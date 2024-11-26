Лавров: Запад пытается организовать цветную революцию в Грузии

В настоящее время страны коллективного Запада пытаются развязать цветную революцию в Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ, передает ТАСС.
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