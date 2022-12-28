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Зак Браун: «Уход Зайдля вызван появлением шанса в «Ауди», а не ситуацией в «Макларене»

Зак Браун поделился мыслями об уходе Андреаса Зайдля из «Макларена». Новым руководителем команды стал Андреа Стелла, а Зайдль занял должность исполнительного директора «Заубера» (выступает в «Формуле-1» как «Альфа Ромео», с 2026 года станет командой «Ауди»).

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