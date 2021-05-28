О том, как Россия на Путине кончится

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО том, как Россия на Путине кончитсяКажется, всё уже сказал Вячеслав Володин. Мол, есть Путин – есть Россия, нет Путина – не станет России.Вернуться к статье278НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДорсайАнал_ что ж ты такое жрешь что из тебя только дерьмо лезет.Анатолий ЛановойДерьмом же и питается.Анатолий СундуковСмешно ,так называемые альтернативные и экологические виды топлива в разы дороже углеводородов .Да и кто знает куда будет дуть ветер через 50лет и как светить солнышко .А дровишки и уголек с газом вот они за печкой .А точное количество ресурсов на земле вряд ли кто знает.Нет технологий работы на больших глубинах.Мы почти сто лет на керосине летаем ,и еще столько же будем жечь углеводароды.Близкая альтернатива атом .Технологии, разработки ,перстективы гораздо ближе .ЕвгенийНе понял автора совсем. С технологиями по производству водорода проблемы, что ли? Совсем сдурел? Уже в Белоруссии даже планируют его производить на российских ресурсах. О каких таких секретных технологиях по его производству, недоступных России идет речь?Александр В СкориковВодородные технологии подняты на щит западом с целью снижения цен на российский газ - это политические манипуляции. Также и электрические машинки рекламируются, чтобы войти на российский рынок, хотя, нам гораздо выгоднее переводить машины на газ, да и то, только в крупных городах, а так бензиновый двигатель не имеет конкуренции. Не надо каждую весть с запада принимать за истину в последней инстанции. Пример со сланцевым газом как раз это подтверждает. Штаты субсидируют его добычу, тем не менее основные производители обанкротились и эта тема скоро кончится в принципе. То, что госдолг штатов превышает годовой ВВП и засрана экология, об этом ни слова. Газ и нефть, а также уголь еще долго будут основой энергетики, не говоря об атомной энергии. И мы везде первые, поэтому будущее за нами! С нами Путин и Россия!Юрий DedВсё ясно - очередной высер пендосовской подстилки = Пишет А.Нальгин = . комментировать себя не уважатьЛеонид ПопивнякАналГин очередной раз курнул экологически чистой травы)))))))Veter ___АналГин всегда обкуренный экологически чистой травой и из этого состояния никогда не выходит...)))Леонид Попивняк... он все свои статьи крапает только в неадекватном состоянии.....или укуренный или унюханный или ширнувшийся.....))))))Veter ___АналГин в том числе свою семью оскорбляет, своих ближайших родственников!!! Его отец морской офицер служивший еще в СССР в Крыму, а эта нечисть и проститутка АналГин перебравшись в Москву (чуть-ли не при СССР, если не ошибаюсь), в каждой своей статье Россию дерьмом поливает и несет бред обдолбанного наркомана...Veter ___У "АналГин" Настоящее имя : Мальгин Андрей Викторович, а по сути п@здобол обкуренный....Леонид Попивняк63 годика пацану...))))...сидит себе в Тоскане....пописывает статейки о России на донаты......вот интересно...что же это за квартира в Москве что приносит 10 000 баксов в месяц????....в Кремле????)))))))Леонид ПопивнякВ 1982 году закончил журфак МГУ и поступил на работу в отдел литературоведения «Литературной газеты». Опубликовал множество статей и рецензий на книги современных авторов. Много писал о молодых поэтах .....Это в 24 года то)))))......а фигею какой авторитетный рецензент.....)))).....Белинский в гробу три раза перевернулся....( прости меня Господи)Veter ___Нее, это прибыль за работу у "АналГин" проституткой от иностранных грантов, за написание красивого поноса...Veter ___Да 100% по большому блату в то время устроили, и уверен что тогда в 24 года у него в рецензиях было только куча красивого пустословия...Леонид Попивняк....а что...удобно))))....сидишь себе на веранде дома в Тоскане....задумчиво попиваешь Кьянти из бокала..... ."глубоко анализируешь ситуацию в России".....курнув косячок выкладываешь своё абсолютно правильное мнение в интернет помойку.....)))))).....и вуаля.....ты интернет-эксперт))))))))Леонид Попивняк...ну если в 22 уже из Польши выслали....родители не простые были....))))....минимум внешторг ( нахватался западных ценностей по самые помидоры)))))))Veter ___Дак отец, офицер ВМФ был переведен из Севастополя в Московскую область по службе (когда сыну 1 мес. с рождения был)... Это на какой флот в Подмосковье, точнее на какую должность в штабе....)))Veter ___Дак отец, офицер ВМФ был переведен из Севастополя в Московскую область по службе (когда сыну 1 мес. с рождения был)... Это на какой флот в Подмосковье, точнее на какую должность в штабе....)))СергейСергейСергейСергейСергейСергейЛеонид Попивняк......Вы это о чём????БОБорис ОсиповЗеленая энергетика, за которую ратует Запад это очередная авантюра, которая приведет мир в тупик...Комментировать
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