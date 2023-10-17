«Подруга звонит каждый день и хвастается. Достала, сил нет!» – жалуется Юля

— Мы с этой Мариной в одной школе учились в свое время, и в детстве друг друга почти не замечали, - рассказывает тридцатилетняя Юлия.
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