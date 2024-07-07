Появились подробности смертельного ДТП в Касимове

7 июля, примерно в 12:40, на перекрестке улиц Татарская и Кокорева в Касимове произошло столкновение двух транспортных средств – скутера «Мотоленд», которым управлял 43-летний водитель и автомобиля «Renault Logan», за рулём которого находился 49-летний мужчина.