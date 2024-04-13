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"Эти танки ещё никто не видел": В бой идёт техника, о которой молчат сводки

"Эти танки ещё никто не видел": В бой идёт техника, о которой молчат сводки

Коллаж ЦарьградаСегодня 14K прочитали Как действует наш десант в Часовом Яре? В Славянске открыт сезон охоты на легионеров.

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