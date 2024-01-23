Прогноз погоды для России на весну 2024 года: почему переменчивая и в каких регионах ранняя Евгения КомароваСогласно сведениям синоптика Романа Вильфанда, изменение климата оказывает серьезное воздействие на погодные условия в разные времена года как в России, так и во всем мире.