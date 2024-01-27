Председатель СК России принял участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.
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