WCMC-Q: мини-отделения скорой помощи позволяют предотвратить больше инсультов

Ученые из Медицинского колледжа Вейла Корнелла (WCMC-Q) выяснили, что мобильные отделения неотложной помощи, имеющие оборудование для компьютерной томографии и лекарства для разрушения тромбов, позволяют избежать многих случаев инсульта и повысить выживаемость людей с инсультом.