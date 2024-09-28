Как на самом деле в Советской армии снижали либидо у солдат

Армия была одним из самых привилегированных и уважаемых институтов в СССР. Несмотря на строгий порядок и железную дисциплину в Советской армии, воинская служба обрастала домыслами и байками, которые передавались из уст в уста — от старослужащих одного призыва к «салагам» другого.