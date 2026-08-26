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Metro Москва

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WB Chat – новый мессенджер от Wildberries: возможности и особенности

WB Chat – новый мессенджер от Wildberries: возможности и особенности

Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat. Приложение доступно в App Store и Google Play. В мессенджере можно отправлять фото, видео, файлы и голосовые сообщения, совершать звонки, просматривать статусы пользователей, создавать групповые чаты и каналы.

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