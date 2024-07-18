Прямые платежи из Китая в Россию стали практически недоступны даже в юанях

После очередного пакета американских санкций стало очень трудно или практически невозможно проводить прямые платежи из Китая в Россию, даже с использованием юаней, сообщили Bloomberg топ-менеджеры трех компаний-экспортеров.
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