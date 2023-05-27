Врио главы ФТС Давыдов объяснил, с чем связаны задержки на границе России и Евросоюза

Задержки наблюдаются на границе России и Евросоюза. Их причину раскрыл врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.
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