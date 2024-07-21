Ответ до ясного прост — за язык! За ее длинный язык. Да, и за это тоже. Но прежде всего за английский язык.
За что грохнули Ирину Фарион
Комментарии
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Алексей Тан
Хотели кока... а съели Кука!... и здесь.. такая же штука... СвиНдомые, хотели кокнуть Фемиду...а кокнули Фариониху.... .
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13 час.
Игорь Максаков
Как пишут сами хохлы, что Фарион не могла умереть от выстрела в голову, как её голова не была важным жизненным органом, в котором ничего не было))))
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Одной МРАЗЬЮ стало меньше......Зеле приготовиться...
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9 час.
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