За что грохнули Ирину Фарион

Хотели кока... а съели Кука!... и здесь.. такая же штука... СвиНдомые, хотели кокнуть Фемиду...а кокнули Фариониху.... .

Игорь Максаков

Как пишут сами хохлы, что Фарион не могла умереть от выстрела в голову, как её голова не была важным жизненным органом, в котором ничего не было))))