Экс-полковник США Уилкерсон: учитывая темпы боев, от Украины останется лишь Киев

Полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что активное наступление российских войск может привести к тому, что Украина лишится всех городов, кроме Киева.
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