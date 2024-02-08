Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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«Нет шансов гастролировать в России»: концертный директор «отрекся» от Орбакайте

«Нет шансов гастролировать в России»: концертный директор «отрекся» от Орбакайте

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что концертный директор певицы Кристины Орбакайте в России Александр Качан пессимистично смотрит на гастроли певицы в России.

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