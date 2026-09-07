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На границе России и КНДР запустили движение по автомобильному мосту

На границе России и КНДР запустили движение по автомобильному мосту

Как сообщает газета «Ведомости», на границе России и КНДР запущено движение по автомобильному мосту. Событие знаменует собой новый этап в развитии транспортного сообщения между двумя странами.

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