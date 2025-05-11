Журналист Колесников извинился за слова о поведении Лукашенко на параде Победы в Москве

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катя Подвойская

что журналист - неспешный разговор оклеветал корейских военных, то Колесников оболгал Лукашенко - это что специально делают а потом извиняются, ЗАЧЕМ НАМ ТАКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ КАК ОНИ А ТАКИХ МНОГО, КОТОРЫЕ ДОВОДЯТ ДО НАРОДА ВРАНЬЕ А ПОТОМ ИЗВИНЯЮТСЯ!?!?!?!?!?!?! В НАЧАЛЕ ГРЯЗЬ А ПОТОМ - ПРОСТИТЕ, ПЬЯН БЫЛ И ГЛАЗА ОСЛЕПЛИ. ЭТО НАСТОЯЩИЕ ИНТРИГАНЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ВРАГА. ВСЕВЫШНИЙ ИМ СУДЬЯ