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  • Александр Симаков
    Так ты не только безграмотная, ты ещё и дура набитая? И сплетни распространяешь из-за своей тупости.  Тебе бы самой и...Журналист Колесни...
  • катя Подвойская (-)
    что журналист - неспешный разговор оклеветал корейских военных, то Колесников оболгал  Лукашенко - это что специально...Журналист Колесни...
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Журналист Колесников извинился за слова о поведении Лукашенко на параде Победы в Москве

Журналист Колесников извинился за слова о поведении Лукашенко на параде Победы в Москве

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за свою ошибку при освещении парада Победы в Москве.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Осознал вину, проявил мужество - должен быть прощен.
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12 час.
кП
катя Подвойская
что журналист - неспешный разговор оклеветал корейских военных, то Колесников оболгал  Лукашенко - это что специально делают а потом извиняются, ЗАЧЕМ НАМ ТАКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ КАК ОНИ А ТАКИХ МНОГО, КОТОРЫЕ ДОВОДЯТ ДО НАРОДА ВРАНЬЕ А ПОТОМ ИЗВИНЯЮТСЯ!?!?!?!?!?!?!                                  В НАЧАЛЕ ГРЯЗЬ А ПОТОМ - ПРОСТИТЕ, ПЬЯН БЫЛ И ГЛАЗА ОСЛЕПЛИ. ЭТО НАСТОЯЩИЕ ИНТРИГАНЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ВРАГА.  ВСЕВЫШНИЙ ИМ СУДЬЯ
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10 час.
Александр Симаков
Так ты не только безграмотная, ты ещё и дура набитая? И сплетни распространяешь из-за своей тупости.  Тебе бы самой извиниться не мешало за клевету на сайт &quot;Неспешный разговор&quot;. Я тебе там ссылку скинул, если не дошло, прочти ещё раз:  https://lenta.ru/news/2025/05/06/dprk-red-square/
В Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы
Lenta.RU
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4 час.
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