Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за свою ошибку при освещении парада Победы в Москве.
Журналист Колесников извинился за слова о поведении Лукашенко на параде Победы в Москве
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Осознал вину, проявил мужество - должен быть прощен.
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12 час.
кП
катя Подвойская
что журналист - неспешный разговор оклеветал корейских военных, то Колесников оболгал Лукашенко - это что специально делают а потом извиняются, ЗАЧЕМ НАМ ТАКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ КАК ОНИ А ТАКИХ МНОГО, КОТОРЫЕ ДОВОДЯТ ДО НАРОДА ВРАНЬЕ А ПОТОМ ИЗВИНЯЮТСЯ!?!?!?!?!?!?! В НАЧАЛЕ ГРЯЗЬ А ПОТОМ - ПРОСТИТЕ, ПЬЯН БЫЛ И ГЛАЗА ОСЛЕПЛИ. ЭТО НАСТОЯЩИЕ ИНТРИГАНЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ВРАГА. ВСЕВЫШНИЙ ИМ СУДЬЯ
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10 час.
Александр Симаков
Так ты не только безграмотная, ты ещё и дура набитая? И сплетни распространяешь из-за своей тупости. Тебе бы самой извиниться не мешало за клевету на сайт "Неспешный разговор". Я тебе там ссылку скинул, если не дошло, прочти ещё раз: https://lenta.ru/news/2025/05/06/dprk-red-square/
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Lenta.RU
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4 час.
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