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В России создали комиссию для выяснения причин ухода медработников из профессии

В России создали комиссию для выяснения причин ухода медработников из профессии

Национальная ассоциация управленцев здравоохранения (НАУЗ) совместно с Teamline HR Strategy проводят «Всероссийское исследование выгорания медицинских сотрудников 2024».

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Ладно - медицина, но образование - это полный идиотизм, если не хуже, относить его к обслуге.
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4 час.
Валентина БогдановаШирочкина
И в медицине сейчас все больше мест занимают мигранты.   Не зная русского языка они сидят на приеме, делают операции..!!!  Мигранты заменяют русских врачей, медсестер, санитарок.  У нас в городе закрыли мед.училище.!  И они еще спрашивают....почему нет мед.персонала, а те, кто есть....уходят. И з/плата маленькая для такой нагрузки на работников.
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3 час.
Роман Агайдаров
Десять лет назад, в 2010 году, в России началась реформа здравоохранения. Ее тогда называли оптимизацией, и отвечала за нее Татьяна Голикова – бывший министр здравоохранения. Сперва развалили всю медицину, а теперь спохватились! Разрушили всё что могли от сельских больниц районных поликлиник, санаториев и профилакториев, По закрывали мед.училищ и мед институтов и ещё исследования хотят проводить! Лучше бы не комиссии создавали, а вернули советскую медицину и не как сферу обслуживания и достойные з/п. И не нужно &quot;велосипед изобретать&quot; выдумывая ещё какие то &quot;реформы&quot;. И платить не чиновникам, а непосредственно мед.работникам. А то большая часть денег остаётся на верху.
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53 мин.

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