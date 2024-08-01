Национальная ассоциация управленцев здравоохранения (НАУЗ) совместно с Teamline HR Strategy проводят «Всероссийское исследование выгорания медицинских сотрудников 2024».
В России создали комиссию для выяснения причин ухода медработников из профессии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Кузнецов
Ладно - медицина, но образование - это полный идиотизм, если не хуже, относить его к обслуге.
Ответить
4 час.
Валентина БогдановаШирочкина
И в медицине сейчас все больше мест занимают мигранты. Не зная русского языка они сидят на приеме, делают операции..!!! Мигранты заменяют русских врачей, медсестер, санитарок. У нас в городе закрыли мед.училище.! И они еще спрашивают....почему нет мед.персонала, а те, кто есть....уходят. И з/плата маленькая для такой нагрузки на работников.
Ответить
3 час.
Роман Агайдаров
Десять лет назад, в 2010 году, в России началась реформа здравоохранения. Ее тогда называли оптимизацией, и отвечала за нее Татьяна Голикова – бывший министр здравоохранения. Сперва развалили всю медицину, а теперь спохватились! Разрушили всё что могли от сельских больниц районных поликлиник, санаториев и профилакториев, По закрывали мед.училищ и мед институтов и ещё исследования хотят проводить! Лучше бы не комиссии создавали, а вернули советскую медицину и не как сферу обслуживания и достойные з/п. И не нужно "велосипед изобретать" выдумывая ещё какие то "реформы". И платить не чиновникам, а непосредственно мед.работникам. А то большая часть денег остаётся на верху.
Ответить
53 мин.
Свежие комментарии