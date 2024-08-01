В России создали комиссию для выяснения причин ухода медработников из профессии

И в медицине сейчас все больше мест занимают мигранты. Не зная русского языка они сидят на приеме, делают операции..!!! Мигранты заменяют русских врачей, медсестер, санитарок. У нас в городе закрыли мед.училище.! И они еще спрашивают....почему нет мед.персонала, а те, кто есть....уходят. И з/плата маленькая для такой нагрузки на работников.

Роман Агайдаров

Десять лет назад, в 2010 году, в России началась реформа здравоохранения. Ее тогда называли оптимизацией, и отвечала за нее Татьяна Голикова – бывший министр здравоохранения. Сперва развалили всю медицину, а теперь спохватились! Разрушили всё что могли от сельских больниц районных поликлиник, санаториев и профилакториев, По закрывали мед.училищ и мед институтов и ещё исследования хотят проводить! Лучше бы не комиссии создавали, а вернули советскую медицину и не как сферу обслуживания и достойные з/п. И не нужно "велосипед изобретать" выдумывая ещё какие то "реформы". И платить не чиновникам, а непосредственно мед.работникам. А то большая часть денег остаётся на верху.