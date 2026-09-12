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Мировое обозрение

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Sony отрицает право собственности на цифровые копии игр — активисты нашли 44 случая, когда компания заявляла обратное

Sony отрицает право собственности на цифровые копии игр — активисты нашли 44 случая, когда компания заявляла обратное

Юристы Sony оказались в неловком положении после того, как активисты проекта Consumer Rights Wiki опубликовали подборку из 44 документально подтверждённых случаев, когда сама компания на своих официальных ресурсах утверждала, что пользователи именно владеют купленными цифровыми играми.

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