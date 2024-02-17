Зеленский готов поехать с Трампом на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поехать с Дональдом Трампом, вероятным кандидатом в президенты США, на фронт в Украине, чтобы он увидел реальность войны, которую хочет остановить "за 24 часа".
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