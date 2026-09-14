В Челябинске открылась дирижерская лаборатория «Курчатов Лаб»

В Челябинске стартовал второй образовательный проект «Курчатов Лаб». В этом году он посвящен дирижерскому искусству, в которой примут участие Максим Акулов (Саранск), Ольга Власова (Москва), Николай Мазаев (Санкт-Петербург) и Анастасия Моисеева (Екатеринбург).