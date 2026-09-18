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«И жили они долго и счастливо»: романтическое фэнтези для поднятия настроения

«И жили они долго и счастливо»: романтическое фэнтези для поднятия настроения

Что почитать женщине в выходные, чтобы получить заряд энергии и отвлечься от будней? фото: Алиса AIКогда день становится короче ночи, а тьма с каждым вечером поглощает свет все раньше и не уходит по утрам все дольше, мир и нашу психику спасут только яркие и светлые эмоции, которые дарит романтическое фэнтези, и, конечно, герои, за приключениями и отношениями которых так увлекательно наблюдать.

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