МИД предостерёг партнёров от поддержки «плана победы» и «формулы мира» Киева

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва предостерегает своих друзей и партнёров от поддержки «плана победы», «формулы мира» и «саммита мира», продвигаемых Киевом.
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