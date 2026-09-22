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В Ростовский зоопарк привезли редких «кошачьих медведей» — бинтуронгов

В Ростовский зоопарк привезли редких «кошачьих медведей» — бинтуронгов

В Ростов-на-Дону прибыли новые обитатели — бинтуронги. Об этом сообщили сотрудники зоопарка в социальных сетях.

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