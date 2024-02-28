В Самаре суд арестовал обвиняемого в коррупции экс-руководителя бюро медсоцэкспертизы

САМАРА, 28 февраля, ФедералПресс. В Самаре судья Дмитрий Дерунов отправил обвиняемого в превышении полномочий экс-руководителя местного бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) Минтруда России Дмитрия Драча в СИЗО на 3 месяца.
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