Мировое обозрение

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Основателей и гендиректора разработчика беспилотных грузовиков TuSimple заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Основателей и гендиректора разработчика беспилотных грузовиков TuSimple заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Газете The Wall Street Journal (WSJ) стало известно, что ряд участников Комитета по иностранным инвестициям в Соединённых Штатах (CFIUS) призвал министерство юстиции США выдвинуть обвинения в экономическом шпионаже против двух основателей и гендиректора стартапа по разработке беспилотных грузовиков TuSimple из Сан-Диего (Калифорния) в связи с незаконной передачей технологий китайскому стартапу Hydron, занимающемуся выпуском грузовых фур с водородным двигателем.

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